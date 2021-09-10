Месси превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных

Встреча 10-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 прошла на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Аргентины.

Все три забитых мяча на свой счет записал капитан аргентинцев Лионель Месси, отличившийся на 14-й, 64-й и 88-й минутах матча. Таким образом, на счету 34-летнего нападающего стало 79 забитых мячей в 153 встречах за сборную Аргентины, что является новым рекордом для игроков южноамериканских команд в истории международного мужского футбола.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал легендарному нападающему Пеле, на счету которого 77 голов в 92 играх за сборную Бразилии.