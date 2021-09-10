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Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Боливией в отборочном матче ЧМ-2022
10 сентября 04:28
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автор фото: Ассоциация футбола Аргентины

Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Боливией в отборочном матче ЧМ-2022

Встреча прошла на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинской команды.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Боливии в домашнем матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе аргентинской сборной хет-трик на свой счет записал нападающий Лионель Месси (14-я, 65-й и 88-я минуты).

Отметим, что благодаря трем забитым мячам в матче Месси удалось превзойти рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей среди игроков южноамериканских команд в истории международного футбола. На счету капитана сборной Аргентины стало 79 забитых мячей в 153 встречах за национальную команду.

После этой игры Аргентина набрала 18 очков в восьми матчах и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Боливия, имея в активе шесть очков, занимает девятое место.

Добавим, что в следующем матче турнира Аргентина в гостях сыграет против Парагвая, а Боливия на выезде встретится с Эквадором.

ЧМ-2022
Квалификация
Южная Америка
10-й тур

Аргентина – Боливия – 3:0 (1:0)

Голы: Месси, 14. Месси, 65. Месси, 88.

Аргентина: Муссо, Акунья, Молина, Отаменди (Мартинес, 82), Песселья, Паредес, де Пауль (Паласиос, 82), Ди Мария (Гонсалес, 71), Гомес (Корреа, 62), Месси, Мартинес (Корреа, 71).

Боливия: Лампе, Джузино, Сагредо, Кинтерос, Акин, Вильярроэль (Вака, 46), Хустиниано, Вака (Альгараньяс, 68), Сааведра (Фернандес, 68), Сагредо (Вильямиль, 77), Морено.

Предупреждения: Акин (23), Вильярроэль (31), Вака (79).

источник: «Советский спорт»
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