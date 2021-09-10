Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Боливией в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины одержала победу над командой Боливии в домашнем матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе аргентинской сборной хет-трик на свой счет записал нападающий Лионель Месси (14-я, 65-й и 88-я минуты).

Отметим, что благодаря трем забитым мячам в матче Месси удалось превзойти рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей среди игроков южноамериканских команд в истории международного футбола. На счету капитана сборной Аргентины стало 79 забитых мячей в 153 встречах за национальную команду.

После этой игры Аргентина набрала 18 очков в восьми матчах и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Боливия, имея в активе шесть очков, занимает девятое место.

Добавим, что в следующем матче турнира Аргентина в гостях сыграет против Парагвая, а Боливия на выезде встретится с Эквадором.