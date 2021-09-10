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10 сентября 12:31
автор: Владислав Корегин

«Ливерпуль» хочет подписать Педри

Сделка запланирована на лето 2022 года.

Руководство «Ливерпуля» намерено пригласить в свою команду центрального полузащитника «Барселоны» Педри.

Согласно данным TMW, «мерсисайдцы» рассматривают 18-летнего испанца в качестве замены ушедшего из команды Джорджиньо Вейналдума, пополнившего состав «ПСЖ» прошедшим летом.

Отмечается, что «красные» готовы выделить большие средства для того, чтобы оформить трансфер футболиста сборной Испании летом следующего года.

Напомним, Педри стал игроком «Барселоны» в сентябре 2019 года. Его трансфер из «Лас-Пальмаса» составил десять миллионов евро. С тех пор он принял участие в 54 матчах каталонцев, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» интересен хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

источник: TMW
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