АПЛ добилась отмены санкций на латиноамериканских игроков

Латиноамериканские футболисты, выступающие в английской премьер-лиге, будут принимать участие в матчах четвертого тура.

Игроки получили разрешение от играть ФИФА после того, как Бразилия, Чили, Мексика и Парагвай согласились отказаться от автоматического 5-дневного ограничения, сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.

Напомним, что клубы АПЛ не отпустили своих футболистов в страны «красной коронавирусной зоны» из-за того, что по прибытию из этих государств в Великобританию нужно походить карантин, после чего национальные федерации потребовали у ФИФА введение санкций.

«Зенит» также отозвал бразильцев Малкома и Клаудиньо, так как сине-бело-голубые на следующей неделе будут играть в Англии с «Челси». Впоследствии ФИФА запретила бразильцам играть в данном матче, так же как и в игре с «Ахматом» в эти выходные, о снятии этого ограничения не сообщается.