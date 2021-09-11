Алексей Шпилевский: В России молодой футболист получает в три раза больше, чем его немецкий ровесник

Белорусский наставник «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский считает, что одной из проблем российского футбола является завышенная зарплата молодежи.

«Проблема в том, что юные футболисты в России слишком быстро привыкают к комфорту. Москва, Питер, Краснодар – большие зарплаты, все условия, ночная жизнь… Естественно, молодёжь перестаёт развиваться. Зачем? Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы пробиться наверх и получить хороший контракт. Плюс налоги огромные – чуть ли не 50%. В России молодой футболист получает в три раза больше чистыми, чем его немецкий ровесник – грязными», - приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

Добавим, что многие считают, что зарплаты российских футболистов завышены из-за лимита на легионеров. После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы, РФС предложил клубам отменить количественные ограничение иностранных футболистов, заменив их качественными. По появляющейся ранее информации, РПЛ не готова к таким резким решениям, и пока согласна на смягчение лимита.