Клейменов выступил против отмены лимита на легионеров

Кирилл Клейменов, член совета директоров «Спартака», в беседе с «СЭ» выразил свою позицию по поводу лимита на легионеров.

«Моя позиция по лимиту? Если смотреть с точки зрения академии «Спартака» — это очень серьезная история, огромные затраты, — отметил Клейменов. — Если ликвидировать лимит в сегодняшних условиях — это означает поставить крест на академии. Я бы этого не хотел. Понимаю, тех, кто выдвигает аргументы против лимита, но мы сегодня объективно не Англия», - сказал Клейменов в интервью «СЭ».

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

Действующий в данный момент в чемпионате России лимит по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все заявленные легионеры могут находиться на поле.