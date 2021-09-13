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13 сентября 11:25

Полузащитника «Ливерпуля» Эллиотта прооперируют 14 сентября

У англичанина обнаружен вывих голеностопа.

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт будет прооперирован 14 сентября.

Ранее пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что 18-летнему футболисту предстоит операция на лодыжке. Также в клубе отметили, что сообщат о сроках восстановления Эллиотта после хирургического вмешательства.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» получил серьезную травму после того, как в середине поля его атаковал защитник «Лидса» Паскаль Страйк. Позже защитник «Лидса» пожелал Эллиоту скорейшего выздоровления.

источник: The Athletic
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