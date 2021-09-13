Полузащитника «Ливерпуля» Эллиотта прооперируют 14 сентября

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт будет прооперирован 14 сентября.

Ранее пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что 18-летнему футболисту предстоит операция на лодыжке. Также в клубе отметили, что сообщат о сроках восстановления Эллиотта после хирургического вмешательства.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» получил серьезную травму после того, как в середине поля его атаковал защитник «Лидса» Паскаль Страйк. Позже защитник «Лидса» пожелал Эллиоту скорейшего выздоровления.