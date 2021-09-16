«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»

Московский «Локомотив» в домашнем матче сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1 в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Первый мяч забил на 59-й минуте турецкий полузащитник гостей Дженгиз Ундер.
Добавим, что за фол внутри штрафной площади защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Однако, российский клуб успел отыграться, благодаря точному удару новичка команды Фаустино Анджорина на 89-й минуте.
Во втором туре 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Локомотивом», а «Марсель» примет «Галатасарай».