Вячеслав Колосков: Лимит на легионеров ослабляет конкуренцию? Все это мифические умозаключения

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию.

– Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров – тем хуже мы играем. Было шесть легионеров – более-менее куда-то выходили. Стало семь – никто и никуда не вышел. Стало восемь – из 26 игр проиграли 25. Вот и все. Все это мифические умозаключения... Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты, – цитирует Колоскова News.ru.

Ранее с инициативой об отмене лимита на легионеров в РПЛ выступил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Позже президент России Владимир Путин раскритиковал эту идею.

Напомним, что большинство руководителей клубов российской премьер-лиги выступило за изменение формата лимита на на схему «10+15», по которой в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

Действующий в данный момент в чемпионате России лимит по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все заявленные легионеры могут находиться на поле.