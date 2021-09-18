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«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»
18 сентября 21:47
автор: Владислав Корегин
автор фото: Twitter RB Leipzig English

«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»

На старте нового сезона бундеслиги команда Джесси Марша одержала лишь одну победу в пяти матчах.

«Лейпциг» не смог обыграть «Кельн» (1:1) в гостевом матче пятого тура чемпионата Германии.

Отметим, что по ходу встречи «быки» уступали в счете после того, как на 53-й минуте форвард соперников Антони Модест вывел свою команду вперед. Однако спустя 18 минут подопечные Джесси Марша забили ответный гол – его автором стал полузащитник Амаду Айдара.

На данный момент «Лейпциг» занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиге, набрав четыре очка. «Кельн» располагается на шестой строчке (8 очков).

В следующем туре «Лейпциг» сыграет дома с «Гертой», а «Кельн» отправится в гости к «Айнтрахту». Обе встречи состоятся 25 сентября.

Чемпионат Германии
5-й тур

«Кельн» – «Лейпциг» – 1:1 (0:0)

Голы: Модест, 53 – Айдара, 71.

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Озджан, 82), Чихос (Хорхе Мере, 31), Килиан, Хектор, Дуда, Схири, Любичич, Тильманн (Шиндлер, 82), Модест (Андерссон, 68), Ут (Эхизибуэ, 68).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Кампль, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 57), Айдара (Адамс, 85), Собослаи (Лаймер, 90), Андре Силва (Поульсен, 57).

Предупреждения: Чихос (16), Клостерманн (76), Хорхе Мере (76), Шмитц (79).

источник: «Советский спорт»
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