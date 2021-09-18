«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»

«Лейпциг» не смог обыграть «Кельн» (1:1) в гостевом матче пятого тура чемпионата Германии.

Отметим, что по ходу встречи «быки» уступали в счете после того, как на 53-й минуте форвард соперников Антони Модест вывел свою команду вперед. Однако спустя 18 минут подопечные Джесси Марша забили ответный гол – его автором стал полузащитник Амаду Айдара.

На данный момент «Лейпциг» занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиге, набрав четыре очка. «Кельн» располагается на шестой строчке (8 очков).

В следующем туре «Лейпциг» сыграет дома с «Гертой», а «Кельн» отправится в гости к «Айнтрахту». Обе встречи состоятся 25 сентября.

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5-й тур