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«Аякс» одержал разгромную победу над «Камбюром», забив девять голов в ворота своего соперника
18 сентября 23:14
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Аякс»

«Аякс» одержал разгромную победу над «Камбюром», забив девять голов в ворота своего соперника

Команда Эрика тен Хага временно возглавила турнирную таблицу эредивизи.

Матч пятого тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Камбюром» завершился разгромной победой амстердамцев со счетом 9:0.

Отметим, что в составе подопечных Эрика тен Хага голы забили Юрриен Тимбер (16-я минута), Стивен Бергейс (19), Нуссаир Мазрауи (29), Давид Нерес (38, 84), Душан Тадич (60), Мохаммед Дарами (64), Себастьян Аллер (67) и Данило (76).

Благодаря сегодняшнему результату «Аякс» набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Камбюр» идет девятым (6 очков).

В следующем туре амстердамская команда сыграет в гостях против «Фортуны» (21 сентября), а «Камбюр» дома встретится с «Хераклесом» (23 сентября)

Чемпионат Нидерландов
5-й тур

«Аякс» - «Камбюр» - 9:0 (4:0)

Голы: Тимбер, 16. Бергейс, 19. Мазрауи, 29. Нерес, 38. Тадич, 60. Дарами, 64. Аллер, 67. Данило, 76. Нерес, 84.

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи (Схюрс, 46), Мартинес, Тимбер, Тальяфико (Блинд, 62), Альварес (Тайлор, 62), Гравенберх, Тадич (Дарами, 62), Бергейс, Аллер (Данило, 72), Нерес.

«Камбюр»: Стивенс, Шмидт, Мак-Интош, Тол, Бангура, Брей (Паулиссен, 74), Молен (Крастев, 82), Якобс (ван дер Мер, 46), Худемакерс, Буре (Самбисса, 82), Каллон (Кишш, 67).

источник: «Советский спорт»
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