«Аякс» одержал разгромную победу над «Камбюром», забив девять голов в ворота своего соперника

Матч пятого тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Камбюром» завершился разгромной победой амстердамцев со счетом 9:0.
Отметим, что в составе подопечных Эрика тен Хага голы забили Юрриен Тимбер (16-я минута), Стивен Бергейс (19), Нуссаир Мазрауи (29), Давид Нерес (38, 84), Душан Тадич (60), Мохаммед Дарами (64), Себастьян Аллер (67) и Данило (76).
Благодаря сегодняшнему результату «Аякс» набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Камбюр» идет девятым (6 очков).
В следующем туре амстердамская команда сыграет в гостях против «Фортуны» (21 сентября), а «Камбюр» дома встретится с «Хераклесом» (23 сентября)
Чемпионат Нидерландов
5-й тур