Арбитр Федотов рассказал, почему «Зениту» засчитали третий гол в ворота «Рубина»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с третьим голом «Зенита» в ворота «Рубина» в матче восьмого тура РПЛ.

«Игрок «Зенита» действительно играл рукой, но VAR не мог отменить из-за этого гол гостей. Этот момент — просто пропуск фола. После него не был незамедлительно забит гол, игра продолжалась ещё какое-то время», - цитирует Федотова «Чемпионат».

В первом тайме петербургская команда отличилась тремя забитыми мячами в ворота голкипера казанцев Юрия Дюпина – авторами голов стали форвард Артем Дзюба, записавший на свой счет дубль на 24-й и 43-й минутах, а также полузащитник Клаудиньо (29).

Во второй половине встречи хозяева смогли отыграть один мяч – на 67-й минуте защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.

Отметим, что на 77-й минуте арбитр матча Сергей Иванов удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.