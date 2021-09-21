Михаил Вилков – о Слуцком: Его попытка свалить бездарную игру «Рубина» на судей выглядит смешно

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал действия главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

Напомним, что во вчерашней встрече наставник казанцев получил две желтые карточки на 62-й и 76-й минутах по причине недовольства работой главного судьи Сергея Иванова. После игры Слуцкий жестко раскритиковал действия арбитра.

– Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда Английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2! Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок, – цитирует Вилкова RT c ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация не будет рассматривать ситуацию с удалением Слуцкого.

«Зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, а не на господина Иванова». Слуцкий - о судействе