Адвокат Александр Добровинский: Надеюсь, Дмитрий Хохлов выиграет суд

Известный адвокат по просьбе нашего издания прокомментировал ситуацию и поделился прогнозом о перспективах дела Дмитрия Хохлова:

- Произошла совершенно нелепая история с тренером Дмитрием Хохловым - кстати, бывшим тренером московского «Динамо», которая связана с тем, что мы сталкиваемся с косностью и глупостью, которая превалирует над всем остальным. Я очень надеюсь, что Дмитрий выиграет этот суд, по крайней мере, я вижу, что шансы на эту победу очень велики. Иначе следующим запретом на публикации будут такие фамилии, как Фокин или Вагина. Нельзя блокировать людей только за то, что их фамилии в сознании некоторых людей звучат как-то неправильно. Это просто смешно. Я желаю удачи г-ну Хохлову, и если будет нужна моя помощь, буду рад помочь, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, в среду главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook, которая владеет не только одноименной социальной сетью, но и Instagram. Причина – блокировка страниц пользователей, которые упоминают фамилию известного в прошлом футболиста сборной России. Хохлов жалуется, что его друзья в «Фейсбуке» и «Инстаграме» не могут с ним общаться, так как их выключают на неделю из-за упоминания его фамилии.