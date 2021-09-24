Хави пока не собирается занимать пост главного тренера «Барселоны»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, в данный момент возглавляющий катарский «Аль-Садд», пока не заинтересован в том, чтобы возглавить каталонский клуб в ближайшее время.

Как сообщает Marca, 41-летний специалист готов приступить к переговорам с руководством сине-гранатовых лишь в том случае, когда будет принято окончательное решение по поводу нынешнего наставника команды Рональда Кумана. При этом семья испанского тренера пока не готова возвращаться в столицу Каталонии, поскольку ей комфортно находиться в Катаре.

Напомним, Хави возглавил «Аль-Садд» в июле 2019 года. Под его руководством коллектив одержал 51 победу, 12 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. В прошлом сезоне его команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча в национальном первенстве. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2023-го.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес выразил поддержку Куману после ничейного результата в игре против «Кадиса» (0:0).