Анзор Кавазашвили: Если «Спартак» проиграет «Уфе», Витория должен сам написать заявление об уходе

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Если и этот матч команда проиграет, Витория должен сам написать заявление об уходе. Потому что это будет означать, что футболисты не хотят играть за тренера, что он им не нравится. Но я надеюсь на положительный исход - родные стены могут помочь «Спартаку», - приводит слова Анзора Sport24.

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

После восьми туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Уфа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе восемь очков.