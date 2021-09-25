Константин Генич: Никто не поймет, если «Спартак» дома еще и «Уфу» не обыграет

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Спартак», скорее всего, должен в этом матче выиграть. Здесь уже никто не поймет, если «Спартак» еще дома «Уфу» не обыграет. «Уфа» пропустила 14 мячей в восьми играх. Где возвращать уверенность в своих силах, как не в таком матче?», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

После восьми туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Уфа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе восемь очков.