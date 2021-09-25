Дмитрий Комбаров: «Спартак» должен убедительно победить «Уфу»

Экс- футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Я думаю, что «Спартак» выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты. Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами. Я думаю, что у «Спартака» должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно», - приводит слова Комбарова ТАСС.

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

После восьми туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Уфа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе восемь очков.