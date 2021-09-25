Вячеслав Колосков: «Спартак» явный фаворит в матче с «Уфой». Серия Агаларова прервется

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России.

«В «Спартаке» играют очень мастеровитые футболисты, представители своих сборных, поэтому какое здесь может быть сравнение с «Уфой»? «Спартак» явный фаворит сегодня, и он победит. Понятно, что у «Уфы» есть Агаларов, забивающий по два гола за матч, но это не значит, что он сегодня забьет команде, где играют Джикия и Жиго. Думаю, сегодня его голевая серия может прерваться», - приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, что форвард уфимской команды Гамид Агаларова является лучшим бомбардиром первенства страны, отличившись восемью голами в восьми матчах.

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

После восьми туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Уфа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе восемь очков.