«Химки» - «Локомотив»: Маринато Гильерме получил прямую красную карточку

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме был удален с поля в матче 9-го тура против «Химок».

Голкипер получил прямую красную карточку на 53-й минуте за фол против нападающего подмосковного клуба Кемаля Адеми. После долгого разбора эпизода в VAR судья Алексей Амелин принял решение удалить вратаря московской команды. Вместо Гильерме на поле появился вратарь Даниил Худяков, заменивший полузащитника железнодорожников Сергея Бабкина.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет в матче ничейный – 0:0.