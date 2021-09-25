Дмитрий Губерниев: Если воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящей встрече 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

- Я надеюсь, что «Спартак» воспрянет. Но представляете, что будет если «Уфа» воспрянет? Воспрять может любая команда, но если это сделает «Уфа», то будет сложно «Спартаку». Если воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе, - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча 9-го тура чемпионата России пройдет сегодня в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после восьми туров «Спартак» набрал десять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Уфа», имея в активе восемь очков, занимает 13-ю строчку.

Ранее волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером красно-белых, заявив, что предпочтет возвращению в клуб бывшего наставника сборной России вылет команды в ФНЛ с португальским специалистом Руем Виторией.