Дубль Тиля принес «Фейеноорду» волевую победу над «Неймегеном»

Футболисты «Фейеноорда» одержали победу над «Неймегеном» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Нидерландов.
В составе команды из Роттердама голами отметились Оркун Кекчю (14-я минута), Луис Синистерра (17), Гус Тиль (80, 89) и Сирил Дессерс (90+2), у проигравших точными ударами отличились Магнус Маттссон (32), Кас Одентал (44) и Калвин Вердонк (74).
После этой игры «Фейеноорд» набрал 15 очков в шести матчах и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Эредивизии. В следующем туре роттердамский клуб сыграет в гостях против «Витесса».
источник: «Советский спорт»