ЦСКА обыграл на выезде «Нижний Новгород» и вышел на пятое место в таблице РПЛ

ЦСКА нанес поражение «Нижнему Новгороду» (2:0) в гостевом матче девятого тура чемпионата России.

Автором первого гола в сегодняшней встрече стал Бактиер Зайнутдинов. Казахстанский полузащитник отличился на 31-й минуте. Упрочил преимущество армейцев Ильзат Ахметов. Хавбек реализовал пенальти на 63-й минуте.

ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятом месте. У волжан 11 очков.

2 октября армейцы сыграют дома против «Краснодара», а подопечные Александра Кердакова встретится на выезде с «Рубином».

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