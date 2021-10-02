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02 октября 09:18

Виктор Гусев ждет голов в матче ЦСКА - «Краснодар»

Встреча состоится сегодня, 2 октября, в Москве.

Известный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Находятся соперники совсем рядом в турнирной таблице. ЦСКА на пятом месте, а «Краснодар» - на четвёртом. Разницы в очках никакой. Победа будет означать прыжок уже на заветное третье место. Всегда в последних матчах успеха добивались обе команды в плане забитых мячей. Поэтому и жду мячи с обеих сторон», - приводит слова Гусева «Ставка TV».

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После девяти туров в РПЛ команда Алексея Березуцкого с 16 очками располагается на пятой позиции. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на четвертой строчке, имея в своем активе такое же количество очков, но опережая армейцев по дополнительным показателям.

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