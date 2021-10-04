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Понсе пропустит около трех месяцев
04 октября 21:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Понсе пропустит около трех месяцев

Нападающий «Спартака» получил травму в матче Лиге Европы с «Наполи».

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе перенес операцию на колене.

Напомним, что 24-летний футболист был заменен из-за травмы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2) в компенсированное к первому тайму время, позднее оказалось, что он повредил мениск и ему потребуется хирургическое вмешательство.

По данным пресс-службы красно-белых, на восстановление Понсе уйдет около трех месяцев.

Добавим, что в текущем сезоне аргентинец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.

источник: ФК «Спартак»
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