Понсе пропустит около трех месяцев

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе перенес операцию на колене.

Напомним, что 24-летний футболист был заменен из-за травмы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2) в компенсированное к первому тайму время, позднее оказалось, что он повредил мениск и ему потребуется хирургическое вмешательство.

По данным пресс-службы красно-белых, на восстановление Понсе уйдет около трех месяцев.

Добавим, что в текущем сезоне аргентинец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.