Тедеско является кандидатом на пост главного тренера «Стандарда»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на аналогичную должность в бельгийском «Стандарде».

Согласно Sudpresse, в список кандидатов на замену ранее уволенного Мбайе Лейе, помимо Тедеско, входят бывший тренер «Ренна» и «Ноттингем Форест» Сабри Ламуши, а также главный тренер «Остенде» Александр Блессин.

По итогам десяти туров «Стандард» с 13 набранными очками занимает 12-е место в чемпионате Бельгии.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. При нем команда завоевала серебряные медали прошлого сезона чемпионата России. В данный момент специалист находится без клуба.