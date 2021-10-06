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06 октября 14:07
автор: Александр Бойченко

Тедеско является кандидатом на пост главного тренера «Стандарда»

Предыдущим местом работы немецкого специалиста был московский «Спартак».

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на аналогичную должность в бельгийском «Стандарде».

Согласно Sudpresse, в список кандидатов на замену ранее уволенного Мбайе Лейе, помимо Тедеско, входят бывший тренер «Ренна» и «Ноттингем Форест» Сабри Ламуши, а также главный тренер «Остенде» Александр Блессин.

По итогам десяти туров «Стандард» с 13 набранными очками занимает 12-е место в чемпионате Бельгии.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. При нем команда завоевала серебряные медали прошлого сезона чемпионата России. В данный момент специалист находится без клуба.

источник: Sudpresse Sports
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