Хорватия разгромила Кипр на выезде и продолжает лидировать в группе с Россией

Сегодня, 8 октября, на Кипре состоялся матч между национальными сборными Хорватии и Кипра. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Златко Далича.

Первый мяч в игре был забит в концовке первого тайма на 47-й минуте - точным ударом отличился Иван Перешич с передачи Модрича. Удвоили преимущество гости на 80-й минуте - голом отметился Йошко Гвардиол из загребского «Динамо». Довел счет до разгромного Марко Ливайя на 92-й минуте.

Отметим, что на 54-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич не смог реализовать пенальти в ворота хозяев.

После этого матча хорваты продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 16 очков - столько же, сколько и у России, однако у балканцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Кипр остался на последнем, шестом, месте с четырьмя баллами.

Следующий матч Хорватия сыграет со Словакией, а Кипр примет Мальту.