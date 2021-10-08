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08 октября 23:37
автор: Александр Бойченко

Хорватия разгромила Кипр на выезде и продолжает лидировать в группе с Россией

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Хорватии.

Сегодня, 8 октября, на Кипре состоялся матч между национальными сборными Хорватии и Кипра. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Златко Далича.

Первый мяч в игре был забит в концовке первого тайма на 47-й минуте - точным ударом отличился Иван Перешич с передачи Модрича. Удвоили преимущество гости на 80-й минуте - голом отметился Йошко Гвардиол из загребского «Динамо». Довел счет до разгромного Марко Ливайя на 92-й минуте.

Отметим, что на 54-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич не смог реализовать пенальти в ворота хозяев.

После этого матча хорваты продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 16 очков - столько же, сколько и у России, однако у балканцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Кипр остался на последнем, шестом, месте с четырьмя баллами.

Следующий матч Хорватия сыграет со Словакией, а Кипр примет Мальту.

ЧМ-2022
Квалификация
Группа
7-й тур

Кипр - Хорватия - 0:3 (0:0)

Голы: Перешич 47, Гвардиол 80, Ливайя 92.

Кипр: Михаил, Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос, Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69), Папулис (Лоизу, 69), Сотириу (Какулис, 85).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса, Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич, Крамарич (Ливая, 68).

Предупреждения:

Ковачич (33), Артиматас (33), Авраам (44), Станишич (61).

источник: «Советский спорт»
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