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11 октября 13:58
автор: Владислав Корегин

Игорь Федотов: Гол Мбаппе в ворота сборной Испании был засчитан верно

Французский игрок отличился забитым мячом на 81-й минуте встречи.

Российский арбитр Игорь Федотов выразил свое мнение по поводу эпизода с голом форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Испании (2:1) в финальном матче Лиги наций.

Напомним, что нападающий отличился забитым мячом на 81-й минуте игры, находясь на грани офсайда. Главный судья вчерашней встречи Энтони Тэйлор подтвердил данное взятие ворот, поскольку посчитал, что футболист в том моменте не был в положении «вне игры».

– Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно, – цитирует Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в матче между сборными Франции и Испании за работу VAR отвечали Стюарт Эттуэлл и его ассистенты Крис Кэванах, Ли Беттс, представляющие Англию, а также Пол ван Букел из Нидерландов.

Сергей Хусаинов: Мбаппе был «вне игры», гол засчитан неправильно, других трактовок быть не может

источник: Чемпионат.com
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