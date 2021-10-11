Сорок билетов продано на сектор российских болельщиков на матч квалификации ЧМ-2022 со Словенией

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов матча 8-го тура группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России, на гостевой сектор арены «Людски врт» в Мариборе было продано всего сорок билетов.

Ранее сообщалось, что гостям было выделено 540 мест.

Отметим, что сборная России под руководством Валерия Карпина одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0) и Словакией (1:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

После семи туров группового этапа сборная России набрала 16 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступаю идущей на первом месте команде Хорватии лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Добавим, российской команде достаточно сыграть вничью со Словенией, чтобы гарантировать себе второе место, которое позволит сыграть в следующем раунде квалификации чемпионата мира, который примет Катар.