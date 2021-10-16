Дмитрий Губерниев: Слова Клаудиньо о его желании играть за сборную России выглядят как одолжение

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможную натурализацию полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Я был бы за натурализацию Клаудиньо, но сама формулировка его ответа смущает. Футболист он хороший, но в данной ситуации это выглядит как одолжение, поиск выгоды.

Что-то от Гильерме или Марио Фернандеса я такого не слышал, они именно хотели играть за сборную России, а не говорили «если не вызовут». Не представляю таких высказываний от Виктора Ана или Уайлда — они выступают за Россию со всей любовью», - передает слова Губерниева Sport24.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о возможной натурализации полузащитника «Зенита» Клаудиньо.