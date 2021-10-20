«Зенит» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Тренерские штабы петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» огласили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Мората.

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.