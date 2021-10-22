Итальянский журналист: «Аталанте» нужно продать Миранчука в январе 2022 года

Итальянский журналист Симоне Форнони выразил мнение, что «Аталанте» необходимо рассмотреть вариант с продажей атакующего полузащитника команды Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

Отметим, что нынешнее соглашение между 26-летним россиянином и клубом серии А истекает 30 июня 2024 года.

– Миранчук больше не может быть частью планов «Аталанты». После поражения от «Манчестер Юнайтед» у команды было полное понимание того, что в январе «бергамаски» готовы продать Алексея куда угодно. В данный момент игра Миранчука остается ниже ожиданий. После неплохого первого сезона в Италии футболист не справляется с ролью джокера в команде. Потраченные на его трансфер 15 миллионов евро, а также полтора миллиона в виде зарплаты до сих пор не окупились, – цитирует Форнони Calcio Atalanta.

Напомним, что Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне россиянин лишь дважды выходил в стартовом составе команды – в остальных четырех встречах он выходил со скамейки запасных, отличившись одним ассистом.

Ранее болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком клуба в гостевом матче против «Манчестер Юнайтед» (2:3) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.