«Барселона» - «Реал». Стартовые составы команд

«Барселона» и «Реала» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Ансу Фати, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.
Добавим, что «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми матчах. »Сине-гранатовые» располагаются на восьмой строчке. У «Барселоны» 15 очков.