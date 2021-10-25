Роман Терюшков: Новым тренером «Химок» точно будет специалист с российским паспортом

Депутат Госдумы РФ, а также куратор «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что подмосковный клуб будет рассматривать на пост главного тренера исключительно российских специалистов.

Напомним, что 25 октября команда РПЛ объявила о расторжении контракта с наставником Игорем Черевченко.

– Новый тренер будет с российским паспортом 100%. Есть ли какой-то предварительный список? Сейчас мы его только формируем, в ближайшее время Ющенко будет выводить команду, он знает ее хорошо. Пока в такой формат решили уйти, думаю, что до конца недели какой-то пул специалистов сформируем и будем вести переговоры, – приводит слова Терюшкова ТАСС.

Добавим, что ранее стало известно, что «Химки» рассматривают пять кандидатур на смену Черевченко, а именно Вадима Евсеева, Рашида Рахимова, Михаила Галактионова, Кирилла Новикова и Евгения Калешина.

При этом Евсеев, ныне возглавляющий «Шинник», опроверг информацию о своем возможном уходе в подмосковный клуб.