«Локомотив» заявил, что Сутормин не входит в сферу интересов клуба

В «Локомотиве» заявили, что клуб не интересовался действующим полузащитником питерского «Зенита» Алексеем Суторминым.

«Этот игрок не входит в сферу интересов «Локомотива», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах РПЛ, забил три гола и отдал один ассист. Текущая трансферная стоимость вингера по данным Transfermarkt составляет 2,50 миллионов евро.

Три клуба РПЛ интересуются возможностью приобретения Сутормина после окончания его контракта с «Зенитом».