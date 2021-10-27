«Спартак» продлил контракт c Умяровым

Московский «Спартак» объвяил о продлении соглашения с хавбеком Наилем Умяровым.
Как сообщает твиттер красно-белых, новый контракт с 21-летним футболистом подписан до 2026 года.
Официально: «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт до 2026 года 📝— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 27, 2021
Желаем Наилю дальнейшего прогресса и множества ярких матчей за красно-белых 🔴⚪️ pic.twitter.com/6kU1V1jA3P
Напомним, что Умяров получил травму в игре за молодежную сборную России против сверстников из Литвы в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2023 года. Полузащитник получил повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.