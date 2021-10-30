Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить в гостях «Тоттенхэм»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Тоттенхэмом» в выездном матче й0-го тура чемпионата Англии.

В составе «манкунианцев» голами отметились Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рашфорд (86).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 15 очками расположился на восьмом месте.

В следующем раунде «манкунианцы» на своем поле сыграют против «Манчестер Сити», а клуб из Лондона в гостях встретится с «Эвертоном».

АПЛ

10-й тур