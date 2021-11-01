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01 ноября 12:43
автор: Александр Бойченко

«Фиорентина» провела встречу с «Тоттенхэмом» по поводу продажи Влаховича за 60 миллионов евро

Контракт серба с «фиалками» истекает летом следующего года.

Руководители «Фиорентины» и «Тоттенхэма» провели совместную встречу в Лондоне. Повесткой дня стала возможная продажа форварда «фиалок» Душана Влаховича, у которого истекает контракт летом следующего года.

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо ранее заявлял, что 21-летний сербский форвард не будет продлевать свой контракт с клубом, срок действия которого истекает летом 2022 года. По данным ряда итальянских источников, «Фиорентина» попытается продать нападающего во время зимнего трансферного окна, чтобы летом он не уехал бесплатно.

«Фиорентина» готова продать нападающего за 60 миллионов евро. Ожидается, что клубы продолжат обсуждение трансфера в ближайшие недели.

Напомним, Влахович побил рекорд Габриэля Батистуты и Лука Тони по голам в чемпионате Италии за один календарный год (25 голов).

источник: La Gazzetta dello Sport
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