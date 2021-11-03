Карим Бензема: Сегодня мы не играли хорошо, но сумели победить

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оценил прошедший матч четвертого тура с донецким «Шахтером» (2:1). Дубль француза принес победу «сливочным» над «горняками».

«Это был тяжелый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в итоге мы могли серьезно пострадать, но нам удалось победить. Победа - это самое главное.

Сегодня мы сыграли не очень хорошо, но выиграли. Понятно, что болельщики хотят зрелищной игры, хотят видеть атаки своей команды, забитые голы. Мы всегда стараемся это делать, но сегодняшний соперник был очень хорош», - цитирует Бензема Marca.

Таким образом, «сливочные» возглавили группу D, набрав девять очков, команда из Донецка осталась на последнем месте с одним очком.

В следующем туре 24 ноября «Шахтер» сыграет на выезде против «Интера», а «Реал» - в гостях с «Шерифом».