«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Брюгге» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе английского клуба точными ударами отметились Фил Фоден (15-я минута), Рияд Марез (54), Рахим Стерлинг (72) и Габриэл Жезус (90+2). Еще один гол в этой встрече на свой счет защитник «горожан» Джон Стоунз (17), срезавший мяч в собственные ворота.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал девять очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Брюгге», имея в активе четыре очка, занимает третье место в группе А.

В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».

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