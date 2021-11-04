«Лейпциг» не смог обыграть «ПСЖ» и лишился шансов на выход из группы

Футболисты «Лейпцига» сыграли вничью с «ПСЖ» (2:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе немецкого клуба голами отметились Кристофер Нкунку (8-я минута) и Доминик Собослаи (90+2). У французской команды дублем отличился Жоржиньо Вейналдум (21, 39).

Отметим, что 12-й минуте встречи нападающий «Лейпцига» Андре Силва не реализовал пенальти, не сумев переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

После этой игры «Лейпциг», набрав первое очко на групповом этапе, остался на последней строчке в турнирной таблице. «ПСЖ», имея восемь очков, опустился на второе место в группе А.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Брюгге», а «ПСЖ» на выезде встретится с «Манчестер Сити».