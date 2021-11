«Барселона» официально объявила о назначении Хави главным тренером команды

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес официально назначен на должность главного тренера испанской команды.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение с 41-летним специалистом подписано до конца сезона-2023/24.

Ожидается, что Хави Эрнандес прибудет в Барселону в выходные, а в понедельник, 8 ноября, вступит в новую должность на специальной церемонии, которая состоится на открытом для болельщиков стадионе «Камп Ноу».

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона», набрав 16 очков в 11 матчах, занимает девятую строчку в турнирной таблице испанской примеры. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут 6 ноября на выезде против «Сельты».

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t