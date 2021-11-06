«Арсенал» и «Уфа» обошлись без голов в 14-м туре РПЛ

Тульский «Арсенал» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.
Отметим, что гости большую часть встречи играли в меньшинстве: уже на 19-й минуте полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко получил две желтые карточки.
Таким образом, башкирский клуб набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, команда из Тулы осталась 14-й строчке, имея 13 очков.
21 ноября «Уфа» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Арсенал» - в гостях с «Динамо».
РПЛ
14-й тур
«Арсенал» (Тула) - «Уфа» (Уфа) - 0:0
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Сокол, Хлусевич (Бьорнстрем, 46), Кангва (Давиташвили, 76), Камболов (Гулиев, 46), Ткачев (Суханов, 83), Кангва, Луценко (Марков, 86).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Мрзляк (Голубев, 87), Урунов, Фищенко, Касинтура, Кротов (Камилов, 69), Агаларов (Саплинов, 80).
Предупреждения: Фищенко, 1, Камболов, 16, Ткачев, 36, Радакович, 45.
Удаление: Фищенко, 19