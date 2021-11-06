«Арсенал» и «Уфа» обошлись без голов в 14-м туре РПЛ

«Должны были громить «Спартак», но на второй тайм вышла мертвая команда». Наумов — о «Локомотиве» в дерби

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «Плеймейкером» мнением о ничьей 1:1 в московском дерби в рамках 14-го тура РПЛ.