Гол Грулева принес «Динамо» победу над «Краснодаром»

«Динамо» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги победило «Краснодар» со счетом 1:0.

В составе сине-бело голубых на 73-й минуте отличился атакующий полузащитник Вячеслав Грулев.

Таким образом, команда Сандро Шварца набрала 26 очков и поднялась на второе место в турнирной таблицы. Подопечные Виктора Гончаренко остались с 21 очком и опустились на седьмую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 20 ноября примет «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет в Москве с тульским «Арсеналом».

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