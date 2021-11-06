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Гол Грулева принес «Динамо» победу над «Краснодаром»
06 ноября 18:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Гол Грулева принес «Динамо» победу над «Краснодаром»

Матч 14-го тура РПЛ прошел в Москве.

«Динамо» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги победило «Краснодар» со счетом 1:0.

В составе сине-бело голубых на 73-й минуте отличился атакующий полузащитник Вячеслав Грулев.

Таким образом, команда Сандро Шварца набрала 26 очков и поднялась на второе место в турнирной таблицы. Подопечные Виктора Гончаренко остались с 21 очком и опустились на седьмую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 20 ноября примет «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет в Москве с тульским «Арсеналом».

РПЛ

14-й тур

«Динамо» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Грулев, 73

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Кутицкий, Моро, Шиманьски, Грулев (Евгеньев, 85), Макаров (Н»Жи, 68), Тюкавин (Игбоун, 76).

«Краснодар»: Сафонов, Спайич (Чернов, 83), Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Кордоба, 71), Черников, Сперцян, Ионов (Кривцов, 83).

Предупреждения: Тюкавин, 31, Кутицкий, 57, Грулев, 81, Сперцян, 90.

источник: «Советский спорт»
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