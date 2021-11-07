Слуцкий - о крупном поражении от «Ростова»: Доминирования на 5:1 у соперника не было

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что матч против «Ростова» был один из самых странных в его тренерской карьере. Тем не менее, по словам специалиста, соперник не наиграл на счет 5:1.

«Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру. Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это наверно одно из самых странных. Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счет у «Ростова» не было. Но можно только поздравить соперника с победой», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

После этой встречи на счету южан десятое место и 16 баллов, у казанцев осталось 19 очков и восьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Уфы» дома, а «Рубин» отправится на выезд в Сочи на матч с местной командой. Обе игры пройдут 21 ноября.