Прядкин давно занимает высокие должности в УЕФА, теперь стал советником президента

Почему-то она наделала много шума. Хотя ничего удивительного в этом назначении нет. Прядкин давно работает в руководящих органах Союза европейских футбольных ассоциаций.

Например, с 2007 года он является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Кроме того, Прядкин занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.

Поэтому вполне логично, что Александер Чеферин решил сделать экс-президента РПЛ еще и своим советником.

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», - цитирует Прядкина «Матч ТВ».

Напомним, в октябре Сергей Прядкин покинул пост руководителя РПЛ.