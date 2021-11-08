Клубы РПЛ обсудят введение Fan ID в конце ноября

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда клубы российской премьер-лиги выработают позицию по введению системы Fan ID.

Напомним, 11 ноября соответствующий законопроект пройдет первое чтение в Госдуме.

«Мы в конце ноябре встретимся с коллегами, обсудим. Выработаем по этому вопросу общую позицию, которая будет доведена до руководства лиги», - приводит слова Газизова RT.

Данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.