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Массимо Каррера: Думаю, что переход в «Сассуоло» будет правильным выбором для Миранчука

Российский полузащитник не является игроком стартового состава «Аталанты» в нынешнем сезоне.
09 ноября 2021 13:18
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный уход из «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее появилась информация о том, что ближайшей зимой клуб из Бергамо планирует отдать 26-летнего россиянина в аренду до конца текущего сезона. В услугах игрока заинтересованы «Сампдория», «Сассуоло» и «Торино».

Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» – правильный выбор для Миранчука, – цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом он лишь два раза выходил в стартовом составе «бергамасков».

Главный тренер «Торино» Иван Юрич лично заинтересован в подписании Миранчука.

источник: Чемпионат.com
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