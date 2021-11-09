Джикия и Жемалетдинов не тренировались со сборной России из-за повреждений

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия и хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды.

«Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать», - приводит слова Карпина RT.

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.