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Валерий Карпин: Я поставил для себя точку в вопросе с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне отборочного матча чемпионата мира-2022 с Кипром рассказал о сопернике, состоянии здоровья Георгия Джикии и результатах тестов.
Валерий Карпин: Я поставил для себя точку в вопросе с Дзюбой
10 ноября 2021 19:19
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Как состояние Джикии? Сможет ли он завтра сыграть?
- Он сегодня будет тренироваться и, думаю, завтра сыграет.

- В течении полутора месяцев каждый раз вам задают вопрос об Артеме Дзюбе. Можно ли считать, что этот вопрос закрыт?
- Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку в этом вопросе, вы бы ее поставили? Я поставил. А вы – хотите спрашивайте, хотите нет. Это ваша проблема.

- Какие сильные и слабые стороны есть у Кипра? Насколько сложно играть с соперником, которому в турнирном плане уже ничего не нужно?
- Команды, которые на бумаге не считаются большими командами, умеют обороняться. Думаю, схема будет 4-5-1. Не так просто атаковать против большого количества футболистов. Надо находить пространство, а это сложно. Они будут уповать на контратаки. В последнем матче с Мальтой киприоты играли более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах у них были проблемы. Это что касается слабых сторон. Так что ничего нового я вам не скажу. Если кто-то видел матчи Кипра, будет примерно то же самое.

- Соперники Кипра совершают около 12-13 фолов за игру, а у сборной России восемь футболистов висят на карточках. Можно ли из состава убрать всех, кто находится под риском в преддверии важного матча с хорватами?
- Всех восьмерых убрать нельзя. У нас четыре опорных полузащитника на карточках, но кто-то ведь должен играть. Да, есть риск, но мы вызвали 23 футболиста, чтобы были замены, если кто-то получит карточки. Беречь кого-то из-за этого в официальном матче не стоит.

- Вы говорили, что сегодня должны прийти результаты тестов. Они пришли? Насколько вы ими довольны?
- Да, мы их посмотрели, все нормально, великолепно. Кто-то больше устал, кто-то меньше. Даже на глаз можно понять, кто сыграл больше за это время. Джикия сыграл больше всех. Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем нет. Все в нормальном состоянии.

- Успели ли ознакомиться с условиями проведения матча? Как вам футбол под крышей? И будет ли не хватать полных трибун?
- Еще не успели ознакомиться. Поле готовят к игре, сегодня будем тренироваться. Берегли поле. После пресс-конференции посмотрим, как дышится, каково состояние газона. Понятно, что мне хотелось бы видеть полный стадион. И хотелось бы попросить всех наших болельщиков завтра по максимуму помочь, поболеть за нас на стадионе.

- Жемалетдинов покинул сборную, нет Захаряна. Почему среди атакующих игроков вы никого не вызвали на замену?
- Да, Захарян не приехал, и Жемалетдинов не сможет принять участие в матче. У нас был горький опыт в октябре – мы вызвали 21 игрока, и пришлось довызывать ребят. Сейчас мы вызвали 25 полевых игроков, но осталось 23 футболиста. Этого более, чем достаточно.

источник: «Советский спорт»
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